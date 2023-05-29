Общество 29 мая 2023, 00:49 Заморозки придут в девять регионов России Синоптик Вильфанд: в Ленинградскую, Кемеровскую и еще в шесть областей придут заморозки Unsplash

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Заморозки ожидаются в ближайшие ночи в Ленинградской, Новгородской, Кемеровской, Иркутской областях и нескольких других регионах России. Резкое похолодание потенциально опасно для урожая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни ожидаются заморозки. Речь идет о Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областях, а также южных районах Красноярского края, Тыве», — сказал он.

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По словам Вильфанда, наиболее сильные заморозки придут в Иркутскую область, Красноярский край и Тыву. Здесь температура опустится до -5 градусов.

Метеоролог напомнил об опасности заморозков для урожая, поэтому россиянам нужно принять необходимые меры по его защите, например, интенсивно увлажнить почву.

Ранее Вильфанд рассказал, что в конце мая в Москве установится теплая погода. Столбики термометров продержатся на отметке в +23 градуса. Осадки будут кратковременными. По словам Вильфанда, ливней и гроз в столице не ожидается.