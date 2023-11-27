Экология 27 ноября 2023, 04:27 Шторм с Черного моря придет в Москву и засыпет столицу рекордным снегом Вильфанд: в Москве начнется сильный ветер и рекордный снегопад 27 ноября РИА «Новости»

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Циклон с Черного моря, вызвавший сильнейший шторм в Крыму и Краснодарском крае, надвигается на Москву. В столице он вызовет рекордный снегопад — самый сильный из тех, что когда-либо бывали в ноябре. Об этом «Известиям» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже сегодня вечером, когда восточная периферия этого циклона подойдет к Москве, начнется снег. Это будет не просто обычный снег, а снегопад, один из сильнейших снегопадов, которые вообще бывали в конце ноября», — рассказал метеоролог.

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Вильфанд предупредил, что рекордные осадки будут препятствовать «нормальной жизнедеятельности столицы». В Москве ожидается ветер до 15–20 метров в секунду. На проводах будет оседать мокрый снег, возможно обледенение. По словам Вильфанда, последствия циклона в столице будут ощущаться во вторник и даже в среду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на понедельник, 27 ноября, в Подмосковье ожидается ледяной дождь.