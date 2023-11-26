Экология 26 ноября 2023, 12:39 Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь в ночь на понедельник Ледяной дождь пройдет в ряде районов Московской области в ночь на 27 ноября РИА «Новости»

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В юго-восточных и южных районах Московской области в ночь на понедельник, 27 ноября, пройдет ледяной дождь. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец.

«В период с 00:00 до 09:00 утра 27 ноября в ряде районов на юге и юго-востоке Московской области пройдет ледяной дождь. Диаметр отложений льда составит до трех миллиметров», — сообщил он.

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Синоптик отметил, что в столице в воскресенье ожидаются похолодание до -6 и сильная метель.

«В Московском регионе на погоду повлияет теплый атмосферный фронт, который связан с южным циклоном. После 19:00 начнется метель, порывистый ветер с порывами до девяти метров в секунду. Атмосферное давление вновь упадет и установится на отметке около 735 миллиметров ртутного столба», — добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале новой недели высота сугробов в Москве местами увеличится до 23 сантиметров.