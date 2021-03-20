Северу России предрекли еще больше снега из-за глобального потепления

Глобальное потепление климата приведет к увеличению количества осадков в северной Евразии и в высоких широтах. Об этом предупредил заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН, профессор Владимир Семенов.

«В северной Евразии, в высоких широтах осадки растут, и с потеплением будут продолжать расти», — привело его слова агентство Ura.ru.

А в южные регионы — Черноморское побережье, Краснодарский край, Крым — придет потепление. Из-за него осадков будет меньше. При этом в 2021 году снег выпал в пределах нормы.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал, что за прошедшие две трети марта в Екатеринбурге, например, выпало меньше половины месячной нормы осадков.

«Возможно, месяц еще наберет за оставшуюся часть», — предположил синоптик.

По его словам, пока нет яркой тенденции, что из-за глобального потепления климат становится более влажным.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев назвал глобальное потепление главной климатической угрозой для России. В РФ процесс постепенного увеличения среднегодовой температуры происходит в 2,5 раза быстрее. Последствия глобального потепления: возрастет количество засух, в северных широтах придется укреплять крыши домов и работать над конструкциями зданий.