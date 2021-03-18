Глобальное потепление назвали главной климатической угрозой для России

Глобальное потепление — главная климатическая угроза для России. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев, сообщила газета «Взгляд».

В РФ процесс постепенного увеличения среднегодовой температуры происходит в 2,5 раза быстрее. Это связано с тем, что в средних широтах Северного полушария площадь суши меньше площади океана.

«Океан является огромным аккумулятором тепла: когда жарко, та часть тепла, которая находится в атмосфере, уходит в океан, а когда атмосфера, наоборот, охлаждается, то часть этого тепла в океане возвращается обратно в атмосферу», — рассказал ученый.

Данныя изменения имеют плюсы и минусы, написала «Газета.ru». Повышение температуры повлияет на создание новых сельскохозяйственных культур, но в них заведется больше вредителей.

Самой серьезной угрозой климатолог назвал таяние вечной мерзлоты. Две трети территории России находятся на вечной мерзлоте. Из-за деградации этого слоя может произойти множество катастроф и аварий. В первую очередь пострадают объекты времен СССР, поскольку тогда не учитывали возможность таяния вечной мерзлоты. Это коснется трубопроводов, линий электропередач и шоссе.

Следующая угроза — выброс парниковых газов. Они высвободятся и попадут в атмосферу, за счет чего парниковый эффект только усилится.