Санатории в Анапе затопило из-за сильнейших ливней

В Анапе из-за дождей отказывают ливневые системы, что привело к подтоплению уже пяти местных санаториев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Из-за наплыва воды пострадали санатории «Дельфин», «Пограничник России», «Соловей» и «Бригантина», а также детский лагерь «Огонек». Затоплены сами территории мест отдыха и близлежащие трассы.

За последние сутки в Анапе выпала четырехмесячная норма осадков. Подтоплены жилые дома и дворы. В поселке Цибанобалка прорвало дамбу, там пришлось эвакуировать людей.

Ранее в Краснодарском крае детей из нескольких лагерей доставили в пункты временного размещения. Все они в безопасности, организованы уход и питание. Жители постоянно сообщают о новых происшествиях из-за стихии. Накануне течением переполненной реки унесло двух женщин. Их вовремя заметили очевидцы и успели спасти.

Синоптики предупреждали о том, что Крым и Кубань окажутся в эпицентре «библейского потопа». Краснодарский край попал под метоциклон, который схож с тропическим штормом. За сутки там выпадают нормы осадков, которые обычно бывают за несколько месяцев. Ливни не прекращаются в регионе уже несколько дней.