Более 900 детей эвакуировали из лагерей Кубани из-за ливней

Свыше 900 воспитанников детских лагерей пришлось эвакуировать в Краснодарском крае из-за обильных дождей. Как сообщили в региональном МЧС, забирать детей пришлось из четырех объектов.

Эвакуация прошла в лагере «Огонек» в Анапе, «Северянка» в Темрюкском районе, «Лебяжий Берег» и «Ровесник» в селе Ачуево Славянского района. Все дети сейчас в безопасности, им организовали размещение и питание.

Погода в Краснодарском крае пока не улучшается. В ближайшее время в нескольких районах ожидают усиление ливней. В регионе господствует мезоциклон, сравнимый с тропическим штормом.

Стихия уже привела к разрушительным последствиям. Размыты дороги, на трассе Новороссийск-Керчь нарушено движение транспорта. Из-за непогоды электричество отключили в домах у 29 тысяч жителей.

Ранее синоптики предупреждали, что в Крыму и Тамани ожидается «библейский потоп». В одной только Керчи за сутки выпало 343% месячной нормы осадков. Ливни пока не прекращаются.