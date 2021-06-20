Власти Ялты сообщили о пройденном пике подтопления

В Ялте пройден пик подтопления, сообщила мэр города Янина Павленко. В большей части Ялты вода уже ушла, осадков в ближайшее время не предвидится.

Об этом Павленко сообщила в беседе с ТАСС. Однако, по ее словам, в двух местах ситуация остается сложной.

Большой поток воды продолжает идти с гор в поселке Кореиз. А в самой Ялте река Быстрая вышла из берегов на улицах Кривошты и Вергасова.

Причиной этого, по словам Павленко, стало заиленное на 3,5-4 метра русло реки. Вода подтапливает подвалы многоквартирных домов, местные жители эвакуируются.

Частичная эвакуация людей уже началась из подтопленных домов в поселке Кореиз на южном берегу Крыма. Число пострадавших от непогоды в Ялте увеличилось до 24 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на Павленко.

Ливни обрушились на полуостров 17 июня. На востоке Крыма оказались подтоплены больше 300 домовладений. В Керчи и близлежащих районах за ночь выпало почти две месячные нормы осадков. Следом циклон добрался до Ялты, реки вышли из берегов, подтоплены улицы и дома.