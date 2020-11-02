Сахалинские рыбаки выловили акулу-людоеда

Возле острова Шикотан, принадлежащего Курильской гряде, рыбаки выловили крупную акулу. Рыба оказалась длиной аж пять метров. Мужчины предположили, что это известная белая акула, которая пожирает людей.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Сахалинские рыбаки».

«Похоже на белую акулу, около Шикотана попалась», — написал один из пользователей чата.

Специалисты СахНИРО тоже изучили эти снимки и пришли к выводу, что это действительно белая акула и уже довольно взрослая, уточняет газета «Известия». Что с акулой будет дальше рыбаки не сообщили.

Ранее в Тимашевском районе Краснодарского края погибла рыба в реке Кирпили. Жители обвинили в этом фермеров, они давно жалуются на обмеление реки. По мнению пользователей в соцсетях, фермеры высушивают реку под поля.

Также в этой осенью в реке Артемовке в Приморье начали массово гибнуть рыбы. Кроме того, местные рыбаки начали вылавливать рыбу с язвами и коростой. Специалисты уже начали изучать причину экологической проблемы. Эксперты просят приносить мертвую рыбу в лабораторию для исследования.