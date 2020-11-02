Сахалинские рыбаки выловили акулу-людоеда
Информация об этом появилась в Telegram-канале «Сахалинские рыбаки».
«Похоже на белую акулу, около Шикотана попалась», — написал один из пользователей чата.
Специалисты СахНИРО тоже изучили эти снимки и пришли к выводу, что это действительно белая акула и уже довольно взрослая, уточняет газета «Известия». Что с акулой будет дальше рыбаки не сообщили.
Ранее в Тимашевском районе Краснодарского края погибла рыба в реке Кирпили. Жители обвинили в этом фермеров, они давно жалуются на обмеление реки. По мнению пользователей в соцсетях, фермеры высушивают реку под поля.
Также в этой осенью в реке Артемовке в Приморье начали массово гибнуть рыбы. Кроме того, местные рыбаки начали вылавливать рыбу с язвами и коростой. Специалисты уже начали изучать причину экологической проблемы. Эксперты просят приносить мертвую рыбу в лабораторию для исследования.