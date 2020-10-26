Рыба массово гибнет в кубанской реке. Жители обвиняют фермеров

В Тимашевском районе Краснодарского края погибла рыба в реке Кирпили. Жители сняли мор на видео.

На кадрах видна мертвая рыба в мелкой, замусоренной реке. Жители прибрежных районов давно жалуются на обмеление реки, обвиняя в этом фермеров.

Видео появилось на странице «Типичный Тимашевск» в Instagram. «Это сегодня река Кирпили на хуторе Первого мая (Ольховский). Скоро будет там кукурузу сеять», — сказано в комментарии. Хутор Ольховский находится неподалеку от Тимашевска.

«Это жесть. Я здесь живу и все это наблюдаю. Это не река, а больше помойку напоминает», — прокомментировала запись Валерия.

«Сушат водоемы под поля. Что непонятно?» — отвечает Анатолий.

По словам пользовательницы lenusya0704, еще четыре года назад молодожены устраивали фотосессии на фоне реки. «Фотки получались классные», — вспоминает она.

Похожее видео появилось в начале октября из станицы Роговская. Там местная жительница рассказывает об обмелении и реакции местных властей.

В группе «Тимашевск Тимашевский район Краснодарского края» во «ВКонтакте» летом опубликовали фото реки Кирпили, ставшей зеленой от водорослей.

Источник фото: «ВКонтакте»

На летних снимках со спутника также видно цветение воды в районе хутора Ольховский.

Источник фото: карты Apple

Длина реки Кирпили — 202 километра. Ее исток находится в Усть-Лабинском районе. Река впадает в болото Кирпильский лиман в Приморско-Ахтарском районе. У города Тимашевска в нее вливается небольшая река Кирпильцы.

Жители станицы Плотнировской Кореновского района ранее жаловались, что река Кирпили полностью пересыхает, а помимо рыбы гибнет птица и пушной зверь. В проблемах они винили фермеров. Жители обращались за помощью к президенту и журналистам.