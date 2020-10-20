Рыбы начали массово гибнуть в Приморье
«Административное расследование возбуждено по факту мора рыбы в реке Артемовка <...>. Факт мора подтвердился, на воде имелись признаки пены», — говорится в сообщении администрации округа на странице в Instagram.
По их словам, мертвая рыба уже направлена в лаборатории. По предварительной информации, в основном погибла красноперка, это очень распространенный вид пресноводных рыб, передает РИА «Новости».
Кроме того, рыбаки обнаружили в водоемах Амурской области больную рыбу с язвами и коростой. Региональное управление ветеринарии призывает жителей приносить такую рыбу к ним для исследования и выяснения причин. Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура уже начала проверку, сообщает РИА «Новости».
Ранее стала известна причина массовой гибели рыбы на водохранилище в Калмыкии.