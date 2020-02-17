Россиянам пообещали снег и морозы в марте

Середина февраля и конец месяца начали радовать россиян солнцем и плюсовыми температурами. Кажется, что вот уже наступила весна. Но синоптики советуют не убирать далеко зимние куртки, так как в марте возможны морозы.

«В марте еще будет выпадать снег и температура будет понижаться до отрицательных значений. Так что морозы совсем не исключены, вплоть до -10 градусов», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ТАСС.

Ранее специалист говорил, что обычно синоптическая весна приходит в 20-х числах марта. В этом году потепление произойдет значительно раньше, так как на улицах не так много снега, а многие водоемы остались без толстой корки льда.

Первый день новой рабочей недели, 17 февраля, будет очень ветреным. Жителей Москвы и области ждут порывы до 15-20 метров в секунду. При этом температура будет на отметке +3…+5 градусов в городе, в Подмосковье — до +6 градусов. Во вторник и среду, 18 и 19 февраля, синоптики обещают небольшой дождь, после которого снег исчезнет совсем. Столбики термометров будут показывать от +1 до +6 градусов. Такая температура продержится до конца недели.