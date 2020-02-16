Весна в России наступит раньше положенного

В 2020 году весна наступит гораздо раньше из-за аномально теплой зимы. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейской территории первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоемах. Это и есть начало весны по естественным синоптическим признакам», — сказал Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По его словам, обычно не календарная, а синоптическая весна наступает в 20-х числах марта. Но в этом году это произойдет раньше.

Дело в том, что снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не смогли покрыться толстой коркой льда. По мнению Вильфанда, в европейской части России в течение всей зимы была погода, которая характерна для третьей декады марта.

В Москве сейчас чуть ниже ноля градусов. В течение дня будет до +2 градусов, ночью ожидается дождь со снегом. На следующей неделе будет днем до +6 градусов, минимальная температура ночью будет -3 градуса. Во вторник и пятницу синоптики прогнозируют дождь со снегом.