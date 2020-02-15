Москве и области пообещали настоящую весну на предстоящей неделе

В Москву пришла весна — в этом можно убедиться, просто посмотрев за окно. На улице яркое солнце и выше нуля на термометрах. К ночи похолодает, но это уже отголоски зимы. А что ждет нас на следующей неделе? Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Днем воскресенья начнет температура повышаться, [станет] выше нулевой отметки, днем будет солнечно, а вот к вечеру Москва и область попадут в зону влияния циклонической деятельности с центром циклона над Кольским полуостровом и, что очень важно, начнет усиливаться ветер. Порывы ветра завтра во второй половине дня достигнут 15 метров в секунду», — рассказал синоптик.

Понедельник, 17 февраля — очень ветреный день, продолжил Вильфанд. Ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Это очень много. Но одновременно ожидается существенное повышение температуры, днем в Москве +3…+5, по области до +6 градусов по Цельсию. Такой температурный фон будет держаться во вторник и среду, поскольку Москва будет находиться на южной периферии мощного циклона и будет интенсивный перенос теплых воздушных масс со Средиземноморья. Все это приведет к тому, что температура будет выше нормы на двузначную отметку.

«На 10, 11 даже 12 градусов», — уточнил метеоролог.

Во вторник и среду, 18 и 19 февраля возможен небольшой дождь. Он окончательно разрушит невысокий снежный покров. Такая погода в целом характерна для начала апреля. Но впереди у погоды еще много сюрпризов, например, в марте могут ударить морозы до минус 10 градусов. Поэтому пока мы говорим о весне календарной, а не фактической, заключил Вильфанд.