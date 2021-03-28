Россиянам пообещали «персиковое» лето

Лето в центральной части России будет достаточно хорошим и «персиковым», с температурой на один-два градуса выше нормы. Об этом Ura.ru сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Лето 2021 года в центральной части страны будет идеальным временем для планирования отпуска, рассказал специалист.

«Лето будет оранжевое. <…> Я бы назвал его персиковым», — сообщил метеоролог.

Количество осадков в июне и августе будет в пределах нормы, а в июле ожидается их дефицит — до 10% от месячной нормы, отметил Тишковец.

Синоптик добавил, что такая погода хорошо скажется и на урожае.

В Москве в ближайшие дни ожидается солнечная погода без осадков. Уже во вторник столбики термометра покажут до +10 градусов. Это подарит жителям столицы ощущение весны. Такой прогноз накануне сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномально теплая погода продержится в некоторых регионах России до конца марта. Температура вплоть до 12 градусов выше нормы ожидается на юге Сибири и Дальнего Востока.