Солнце в конце марта подарит москвичам ощущение весны

Солнечная погода без осадков придет в Москву в ближайшие дни. Прогноз погоды сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Солнце будет часто выглядывать в столице: 28, 29 и 30 марта.

«Это будет просто удовольствие, потому что когда наступает солнечная погода весной, то лучи сразу прогревают лицо, тело, душу», — привел слова синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, именно солнечный свет подарит москвичам ощущение весны.

Осадки не прогнозируются. Температура воздуха в столице начнет постепенно повышаться. Во вторник, 30 марта, столбики термометра поднимутся до +10 градусов.

А в субботу, 27 марта, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление, писала «Газета.ru». Воздух прогреется до +7…+9 градусов, в Московской области будет +5…+10 градусов. Порывы северо-западного ветра достигнут трех-восьми метров в секунду.