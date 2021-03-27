Несколько российских регионов накроет аномальным теплом

До конца марта погода в некоторых регионах РФ будет аномально теплой. Температуру выше нормы обещают центру и северо-западу страны, а также югу Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Прогноз на ближайшие дни дал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Показатели термометров превысят привычные значения на 2-12 градусов.

«На северо-западе будет высокая температура в ближайшие дни, в центре тоже высокая, но аномалии чуть поменьше», — сказал синоптик.

Гораздо выше нормы будет температура на юге Сибири и Дальнего Востока. Вильфанд обратил внимание, что несколько дней назад она соответствовала установившимся в центре европейской части РФ градусам.

«Это нестандартно и удивительно — температура выше нормы на 7-9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра. В Якутии, по его словам, аномалии и вовсе достигли 12 градусов.

Необычно тепло будет и в Москве — на 2-5 градусов выше нормы. В других городах ЦФО погодная ситуация сложится аналогичным образом. В Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области — значения термометров на 6-7 градусов превысят норму.