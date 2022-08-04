Россиян предупредили о «температурном форсаже» в августе

Температура воздуха в центральной части России до конца нынешней недели поднимется до 30 градусов. Об этом радио Sputnik сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Лето включило температурный форсаж на старте августа. Столбик термометра пятого и шестого августа начнет штурм отметки в 30 градусов тепла», — сообщил он.

Синоптик предположил, что воздух способен прогреться до 32 градусов. По его словам, эти показатели на четыре-пять градусов выше средней климатической нормы.

Помимо жаркой погоды, неудобство россиянам доставят магнитные бури. Специалисты сайта PROOREN.RU сообщали, что в августе произойдет порядка восьми таких явлений. Ближайшая вспышка средней мощности ожидается 10 августа.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее заявлял, что август в целом в России будет очень теплым. В среднем температура воздуха будет на один-два градуса выше нормы.