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    28 июля 2022, 21:24

    Жителям европейской части России пообещали теплый август

    Метеоролог Шувалов сообщил, что август в европейской части России будет теплым

    Юлия Шелковенко

    Теплая погода установится в европейской части России в августе. Температура воздуха будет на один-два градуса выше нормы. На осадки последний месяц лета не богат.

    Жителям европейской части России пообещали теплый август

    Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об августовской погоде РИА «Новости».

    «Европейская территория встретит и проводит август в тепле. На один-два градуса выше нормы, собственно, такими у нас были и июнь, и июль», — отметил синоптик.

    По словам Шувалова, большого количества осадков не ожидается. Погода в августе будет напоминать июльскую, подытожил он.

    На минувшей неделе в Великобритании воздух прогрелся до +40 градусов. Аналогичной жары в России ждать не стоит. При этом в Москве может повториться ситуация 2010 года, когда лето было очень жарким.