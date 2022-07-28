Жителям европейской части России пообещали теплый август

Теплая погода установится в европейской части России в августе. Температура воздуха будет на один-два градуса выше нормы. На осадки последний месяц лета не богат.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об августовской погоде РИА «Новости».

«Европейская территория встретит и проводит август в тепле. На один-два градуса выше нормы, собственно, такими у нас были и июнь, и июль», — отметил синоптик.

По словам Шувалова, большого количества осадков не ожидается. Погода в августе будет напоминать июльскую, подытожил он.

На минувшей неделе в Великобритании воздух прогрелся до +40 градусов. Аналогичной жары в России ждать не стоит. При этом в Москве может повториться ситуация 2010 года, когда лето было очень жарким.