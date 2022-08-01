Россиян предупредили о магнитных бурях в августе

Магнитные бури влияют на здоровье и общее состояние человека, особенно сильно они воздействуют на метеозависимых людей. Специалисты сайта PROOREN.RU предупредили, что в августе россиян ждут порядка восьми таких явлений.

Например, с 1 по 6 августа пройдет слабая магнитная буря мощностью три балла. Но 3 августа ожидается вспышка, сила которой может достигать четырех баллов. Кроме того, вспышка средней мощности пройдет 10 августа.

Чтобы снизить воздействие магнитных бурь, нужно в эти дни не увлекаться физической активностью, а спорт заменить спокойными прогулками на свежем воздухе, написало ИА Nation News.