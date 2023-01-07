Экология 07 января 2023, 22:16 Россиян предупредили о морозах до 35 градусов ТАСС: морозы до 35 градусов ожидаются 8–9 января в Центральной России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жителей регионов Центрального федерального округа России ночами 8 и 9 января ждут морозы до -35 градусов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайты областных гидрометцентров и управлений МЧС.

Во Владимирской и Тверской областях ожидается до -35 градусов. В Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Ярославской областях ожидается около -29..-30 градусов.

Реклама

Мэрия Ярославля из-за морозов 9 января отменила уроки в школах для учеников первых-четвертых классов, для учащихся пятых-одиннадцатых классов ввели режим свободного посещения.

Реклама

Столбики термометров в ночь опустятся до -20..-27 градусов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях. Днем в указанных регионах температура воздуха будет держаться около -11..-16, местами похолодает до -20..-22 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил об объявленном штормовом предупреждении в некоторых регионах страны в связи с сильными морозами. Жителей Якутии, Чукотки и Магаданской области до 9 января ждут морозы до -48..-53 градусов.