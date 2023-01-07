Экология 07 января 2023, 03:06 Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов России из-за морозов Синоптик Вильфанд: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов России из-за морозов Pxhere

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Жителей Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областей в ближайшие дни ждут морозы до 35 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС заявил, что объявлено штормовое предупреждение об опасной погоде.

Штормовое предупреждение объявил Росгидромет. Сильный мороз ожидается в Московской и Ярославской областях ночью и утром 7 и 8 января, а во Владимирской и Ивановской областях 7, 8, 9 января. В эти дни в указанных регионах температура воздуха может опуститься до -35 градусов.

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Еще холоднее будет в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. Жителей этих регионов ждут морозы до 48-53 градусов. Как отметил Вильфанд, именно здесь будет самая холодная погода.

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При этом более половины российской территории окажется во власти холодов. В некоторых местах ожидаются сильнейшие аномалии. Так в Архангельской области и Ненецком автономном округе до 9 января прогнозируется до -30…-37 градусов. Температура воздуха в Коми в этот же период может опуститься до -30…-39 градусов.