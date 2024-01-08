Экология 08 января 2024, 03:25 Россиян предупредили о частых магнитных бурях в 2024 году Ученый Богачев: 2024 год окажется щедрым на магнитные бури РИА «Новости»

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Магнитные бури будут происходить по несколько раз в месяц, потому что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности. Об этом сообщил РИА «Новости» заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.

По его словам, 2024-й будет годом максимальной солнечной активности.

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«Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури, поэтому, в целом, если сравнивать 2024 год с 2023-м, по любым прогнозам, он будет более активный. Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной», — объяснил ученый.

При этом невозможно точно спрогнозировать вспышки на Солнце и вызванные ими магнитные бури на Земле. По мнению Богачева, пик солнечной активности и магнитных бурь ожидается в мае–июне. К концу года этот процесс может пойти на спад.

Но американские коллеги Богачева наоборот считают, что 2024 год в этом плане будет довольно умеренным, а пик солнечной активности придется на следующий год.

Ранее сотрудники Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики рассказали, что 1 января на Солнце была сильнейшая вспышка, которая продлилась 32 минуты.

В конце прошлого года климатолог, доктор географических наук Нина Александровна Зайцева заявила, что новости о магнитных бурях могут пугать людей с метеозависимостью, однако прямых доказательств их влияния на организм человека и погоду не существует.