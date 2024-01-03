Наука 03 января 2024, 06:21 Ученые сообщили о сильнейшей вспышке на Солнце в первый день нового года Вспышка на Солнце самого высокого класса произошла 1 января Unsplash

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Сотрудники Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ) рассказали, что 1 января на Солнце была сильнейшая вспышка. Она длилась 32 минуты, сообщили «Известия».

По данным специалистов института, вспышка самого высокого класса Х произошла в 00:55 по московскому времени.

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«Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Возмущение от выброса корональной массы ожидается 3 января», — отметили ученые.

В ближайшие дни такая активность будет умеренной, хотя вспышки класса Х все же могут быть. Во вторник, 2 января, по данным ученых, геомагнитное поле было «слабо возмущенным». В среду, 3 января, оно будет неустойчивым.

Всего существует пять классов солнечных вспышек. Они отличаются мощностью рентгеновского изучения. Минимальный класс — А, а максимальный — Х.

По мнению климатолога, конкретных доказательств влияния магнитных бурь на человека нет. Такие явления вызывают проблемы со связью и изменения верхних слоев атмосферы, но вряд ли влияют на человеческий организм.