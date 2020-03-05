Россиянам пообещали «малиновое» лето
«Лето получается очень классное. Я обозвал его „малиновым“, потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины», — цитирует ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца «Газета.Ru».
По его словам, летние месяцы в этом году будут идеальными для здоровья граждан. Кроме того, теплая погода будет и весной.
«Температура в марте у нас выше на три-шесть градусов, в апреле будет — на два-три, а в мае — на один-два. То есть аномалия уменьшается, но холода больше не будет», — пообещал синоптик.
Будут и новые температурные рекорды. Например, 8 марта ожидается до +11 градусов, хотя такого значения еще ни разу не было в начале марта. Эта отметка на термометрах станет самой высокой в истории.
Как рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, начиная с 5 марта в столице каждый день будет повышаться температура. Москвичи смогут прогуливаться по улицам при +11…+12 градусах.