Летнюю погоду пообещали россиянам уже на этой неделе

После аномальных температур зимой жителей России ждет летняя погода в самом начале марта. В некоторых регионах столбики термометров покажут около +20 градусов. Самое время сменить теплые пуховики на более легкую одежду.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова поспешила обрадовать и жителей московского региона, где в ближайшие дни будет теплая погода.

«У нас начиная с 5-го числа будут наблюдаться в дневные часы экстремально высокие значения температуры воздуха», — сказала она «360».

Столбики термометров 5 марта покажут 10-12 градусов. На следующий день значения будут примерно такими же или на один градус ниже. Для марта такие температуры не редкость, отметила метеоролог.

«Дело в том, что повышение температуры произойдет не из-за того, что будет ярко светить солнце, и на какое-то время у нас температура скачкообразно повысится. Погода будет облачная с редкими пояснениями, и повышение температуры произойдет за счет мощной адвекции воздуха со Средиземноморья», — пояснила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал такую погоду необыкновенной и заверил, что теплее будет становиться каждый день.

Теплая погода придет не только в Москву, но и на всю европейскую часть России. Начиная с 4 марта синоптики обещают до +22 градусов в Крыму и Краснодарском крае, пишет «Интерфакс». Еще теплее будет в Адыгее — +24 градуса. Жителей Воронежской, Липецкой и Курской областей неделя порадует погодой со значениями от +15 до +18 градусов тепла. «Это уже даже не весна, а настоящее лето», — заключил Вильфанд.