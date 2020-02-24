Метеорологи предупредили об оттепели в Москве

В столице России и Подмосковье в понедельник, 24 февраля ожидается оттепель и немного солнца. Осадков ждать не следует, предупредил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На улицах около +1 градуса, облачно с прояснениями, без осадков. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться слабым влиянием североатлантического циклона, поэтому будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможны небольшие осадки, но практически ни о чем», — рассказал синоптик.

По его словам, в течение дня ожидается небольшой юго-западный ветер, скорость которого достигнет 3-8 метров в секунду. В Москве в течение дня ожидается температура воздуха +2… +4 градуса по шкале Цельсия, по области от 0 до +5.

«Это на 5-6 градусов выше климатической нормы», — отметил Тишковец.