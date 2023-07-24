Экология 24 июля 2023, 07:01 Резкое ухудшение погоды спрогнозировали в 16 регионах России Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил о сильных дождях в 16 регионах РФ РИА «Новости»

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В 16 регионах России пройдут сильные дожди с грозами, ветром, а местами - градом. Непогода затронет республики северного Кавказа, Кузбасс, Приангарье, Татарстан, Псковскую, Ленинградскую, Нижегородскую и другие области, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Неблагоприятная погода прогнозируется в Томской, Кемеровской областях — ливни, гроза, град, ветер до 20-22 метров в секунду. Аналогичная ситуация в Иркутской области», — сказал он.

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В шести республиках Северного Кавказа, по словам метеоролога, пройдут сильные дожди и ливни, гроза, подует ветер скоростью до 25 метров в секунду. Ливни с грозами Роман Вильфанд спрогнозировал в Карелии, Архангельской, Новгородской, Ленинградской и Псковской областях. В Татарстане ожидаются сильные дожди с грозой, градом и ветром до 22 метров в секунду, в Ростовской области — сильный ливень, грозы, ветер до 25 метров в секунду.

Астраханскую область накрыли сильные ливни и ветер. Произошел обрыв линий электропередач, рухнули деревья. Около 15 тысяч хозяйств остались без света.