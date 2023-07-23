Общество 23 июля 2023, 20:19 Сильный ливень и ураган обрушились на Астрахань Дождь с ураганом оставили жителей Астрахани без электричества РИА «Новости»

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Сильный ливень и ураганный ветер обрушились на Астрахань 23 июля. Экстренные службы начали работу над ликвидацией последствий непогоды, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Ветер и ливень стали причиной падения деревьев и веток, обрывов проводов электропередачи, некоторые улицы затопило дождевыми водами», — указали местные власти.

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По поручению первого заместителя мэра Астрахани Назара Кучерука, специалистов перевели на усиленный режим работы. Они начали откачивать воду на проблемных участках. Городские службы занялись уборкой упавших веток и деревьев с дорог и тротуаров.

Жители Астрахани сообщили об отключении электроэнергии на многих улицах. Поступило 30 сообщений об упавших деревьях и 33 — об обрывах проводов.

Как отметил Кучерук, ликвидацией последствий непогоды займутся 147 бригад в составе 557 специалистов и 380 единиц техники.

По данным регионального ЦГМС до конца суток 23 июля, ночью и днем 24 июля в Астрахани и Астраханской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и усилением ветра до 25 метров в секунду. В связи с этим горожан предупредили о вероятности возникновения ЧС.

Жители Астрахани делятся кадрами последствий непогоды в Сети. На них видно, что дождь буквально накрыл город, а от сильного ветра начало трясти припаркованные во дворах автомобили.

Смерч неожиданно появился в станице Голубицкой Краснодарского края 23 июля. Необычное природное явление наблюдали над акваторией Азовского моря.