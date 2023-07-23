Общество 23 июля 2023, 20:34 Непогода оставила без света 15 тысяч жителей Астраханской области Астраханский губернатор Бабушкин: около 15 тысяч жителей остались без электричества РИА «Новости»

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Обрушившаяся на Астраханскую область стихия повредила опоры и обрывы линий электропередачи. В результате без электроснабжения остались около 15 тысяч человек, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«На 19:30 часов без света в регионе остались 14 893 потребителя. В филиале „Россети Юг“ — „Астраханьэнерго“ ввели режим повышенной готовности второго уровня. Все ответственные службы вывели на ликвидацию последствий», — сообщил он.

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Наиболее крупные отключения электроэнергии зафиксировали в Трусовском, Советском и Кировском районах города, а также в Камызякском, Наримановском и Приволжском районах области. На улице Аэропортовское шоссе повреждения получили нескольких опор ЛЭП.

Губернатор напомнил астраханцам о необходимости соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов и не пытаться своими силами устранять неисправности электроснабжения.

По данным городской администрации, для ликвидации последствий непогоды в Астрахани создали 147 бригад в составе 557 специалистов и 380 единиц техники. Также горожан предупредили о вероятности возникновения ЧС.