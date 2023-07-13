13 июля 2023, 02:37
Режим повышенной готовности ввели в Анапе из-за непогоды
Мэрия Анапы: в городе ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося циклона
Режим повышенной готовности ввели в Анапе из-за надвигающегося циклона. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале мэрии города.
В сообщении сказано, что все экстренные и коммунальные службы перевели на усиленный рабочий режим.
Реклама
«Предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер необходимо провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС, проверить запас сил и средств на случай ухудшения погодных условий», — отметили в публикации.
Ранее в Республике Башкортостан ввели режим ЧС в связи с крупным лесным пожаром в Белорецком районе. Сотрудники спасательных служб с конца прошлой недели занимаются ликвидацией огня на площади 320 гектаров. Пламя активно стремится в сторону деревень Катарыш и Азнагулово.
Также режим ЧС ввели в Омской области. Такие меры связаны с аномальной жарой в регионе. Температура достигла +35 грудосов.
Погода
Климат
Реклама
Реклама