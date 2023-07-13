Экология 13 июля 2023, 02:37 Режим повышенной готовности ввели в Анапе из-за непогоды Мэрия Анапы: в городе ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося циклона Freepik

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Режим повышенной готовности ввели в Анапе из-за надвигающегося циклона. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале мэрии города.

В сообщении сказано, что все экстренные и коммунальные службы перевели на усиленный рабочий режим.

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«Предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер необходимо провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС, проверить запас сил и средств на случай ухудшения погодных условий», — отметили в публикации.

Ранее в Республике Башкортостан ввели режим ЧС в связи с крупным лесным пожаром в Белорецком районе. Сотрудники спасательных служб с конца прошлой недели занимаются ликвидацией огня на площади 320 гектаров. Пламя активно стремится в сторону деревень Катарыш и Азнагулово.

Также режим ЧС ввели в Омской области. Такие меры связаны с аномальной жарой в регионе. Температура достигла +35 грудосов.