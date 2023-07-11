Экология 11 июля 2023, 15:50 Режим ЧС ввели в Омской области из-за жары до +35 градусов Врио губернатора Омской области Хоценко ввел режим ЧС из-за аномальной жары и засухи РИА «Новости»

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В Омской области из-за аномально высокой температуры воздуха, засухи и суховея ввели режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение врио губернатора Виталия Хоценко опубликовали на портале правовой информации.

«Ввести на территории Омской области режим чрезвычайной ситуации. <…> Установить региональный уровень реагирования», — приказал он.

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Суховей специалисты обнаружили в Таврическом, Русско-Полянском и Черлакском районах, а в целом по Омской области в течение трех дней подряд зафиксировали температуру воздуха +26...+35 градусов при влажности от 11% до 30% и скорости ветра до 13 метров в секунду. Из-за этого погибли посевы на площади свыше 100 гектар.

На Иркутскую область и Краснодарский край обрушились сильные ливни. Вода размыла дороги, унесла машины, подтопила дома. В Абхазии приостановили движение на участке железной дороги и начали переселять отдыхающих.