Происшествия 12 июля 2023, 14:00 Режим ЧС ввели в Башкирии из-за крупного лесного пожара

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Власти Башкирии ввели в регионе режим ЧС из-за крупного лесного пожара в Белорецком районе. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на МЧС по республике.

С конца прошлой недели спасатели пытаются потушить огонь на территории до 320 гектаров. Пламя начало активно распространяться в сторону деревень Азнагулово и Катарыш.

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В качестве помощи из Уфы выехал второй эшелон аэромобильной группировки с 34 спасателями и тремя единицам техники.