Экология 01 апреля 2024, 07:51 Рекорд потепления спрогнозировали в 2024 году Климатолог Киселев: 2024 год пройдет жарче 2023 года и побьет рекорд потепления Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Глобальное потепление усилится в 2024 году, ускорит таяние ледников и вызовет подтопления. Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев заявил об этом РБК.

Метеорологическое агентство ООН назвало 2023 год рекордным по многим показателям, в том числе уровню парниковых газов и температуре поверхности океана. Пик потепления пришелся на явление Эль-Ниньо — повышение температуры в экваториальной части Тихого океана. Андрей Киселев заявил, что в предыдущий раз это явление зафиксировали в 2016 году, а новое началось в 2023 году.

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«Обычно наибольший эффект от Эль-Ниньо приходится на его второй год. То есть 2024 год прогнозировался как, скорее всего, самый теплый», — сказал он.

Климатолог предупредил, что повышение температуры чревато ускорением таяния ледников, повышением уровня Мирового океана и подтоплением низин, островов и материковых территорий. В их числе Нидерланды, Венеция и Санкт-Петербург. По его словам, потепление может вызвать новый температурный рекорд.

Зимы в Подмосковье становились теплее последние 30 лет. Температура воздуха повышалась с 1976 года.