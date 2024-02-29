Эксклюзив 29 февраля 2024, 16:10 Острова Арктики начали подъем из воды из-за изменения климата Директор парка «Русская Арктика» Кирилов объяснил подъем островов таянием льдов Unsplash

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Арктические острова начали подниматься над водой из-за таяния ледяных куполов, которые оказывали на них давление. Это происходит в связи с изменением климата, пояснил «360» директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

Он подчеркнул, что ничего страшного в изменении морского ландшафта нет, так как это обычный природный процесс.

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«Ледяной купол, который находится на острове, оказывает большое давление. Масса льда — тяжелая штука. В связи с изменением климата ледовый купол становится меньше, и острова начали подниматься. Ничего страшного в этом деле нет, это природный процесс, которые Земля переживает много миллиардов лет», — заявил Кирилов.

Директор национального парка подчеркнул, что управлять этим процессом невозможно, но его необходимо зафиксировать и вести наблюдение.

Отвечая на вопрос о влиянии глобального потепления на Арктический регион, Кирилов заявил, что у явления есть две коннотации: политическая, которая говорит об угрозе для человечества и географическая, где считается, что происходит очередная смена климатических эпох.

Эксперт напомнил, что Земля переживала разные климатические периоды: засухи, наводнения, ледники, добиравшиеся до экватора. Но каждый раз природа приспосабливалась.

В конце сентября прошлого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи заявил, что человечество обречено, пока не добьется прогресса в вопросах изменения климата. Руководитель международной организаци подчеркнул, что решение этой проблемы нужно найти как можно скорее.