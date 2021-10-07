Редкий гриб-звезду нашли в Тульской области

Под Тулой обнаружили редкий гриб — звездовик полосатый. О необычной находке рассказали в Дирекции особо охраняемых природных территорий Тульской области, сообщило ТСН.

Гриб имеет уникальную форму, похожую на звезду с десятью лучами. Поэтому его назвали Geastrum striatum, что с латинского можно перевести как «земляная звезда». Его невозможно перепутать с другими грибами. Внешняя оболочка бархатистая, она даже немного напоминает поверхность Луны.

Звездовик полосатый считается одним из самых необычных грибов. Земляные звезды встречаются с середины лета до октября. Они хорошо знакомы грибникам, но попадаются им крайне редко. Они растут в хвойных, смешанных и широколиственных лесах. Космические грибы плодятся одиночно или группами, имеют небольшой размер — от трех до шести сантиметров.

Гриб-звезда несъедобный, но представляет большой интерес для ученых.

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