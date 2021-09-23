Редкий гриб в виде коралла нашли на Урале

Житель Урала Иван Комаров наткнулся на редчайший краснокнижный гриб. По его описанию, он имеет необычную шаровидную форму и отростки, похожие на шипы. Об этом рассказало издание E1.ru.

Младший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Дарья Диярова подтвердила, что гриб действительно относится к ежовику коралловидному (Hericium coralloides). По ее словам, растет он преимущественно на поваленных деревьях и пнях.

Этот гриб является съедобным, однако употреблять в пищу его можно только в молодом возрасте. На Сицилии, например, его жарят на оливковом масле. Однако в России срывать растение запрещено из-за того, что оно внесено в Красную книгу.

«Про ежовик коралловидный известно, что в культуре он способен убивать, есть дрожжи, которые нередко живут в трухлявых стволах, и отпугивать круглых червей (нематодов), которые обычно не прочь полакомиться грибами», — рассказала миколог Евгения Правдолюбова, передает портал «Элементы большой науки».

Из-за засухи в этом году найти обычные подберезовики и опята в лесах достаточно сложно. Жители Урала, несмотря на редкие находки, жалуются на плохой грибной сезон.