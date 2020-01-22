Зимняя погода в Москве продержится до выходных

В конце недели москвичей ждет «эпизод настоящей зимы». Пойдет снег, а температура воздуха опустится до минусовых значений. В выходные, правда, опять потеплеет.

О погоде в столице в ближайшие дни рассказала РИА «Новости» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. «Эпизод настоящей зимы ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу», — уточнила она.

По словам синоптика к вечеру 22 января начнется снегопад. Осадки продолжатся и на следующий день, причем интенсивность ожидается разная.

Ночью в столице похолодает до -6 градусов. По области температура опустится до -9. Продержится мороз вплоть до пятницы.

«В пятницу небольшой снежок сохранится местами, но температура начнет повышаться и приблизится к нулю», — заметила Позднякова.

В Московском метеобюро добавили, что выпавший снег растает вряд ли. Выходные, хоть и обещают быть теплыми, останутся снежными.

Накануне в Москве был установлен абсолютный погодный рекорд января. Температура воздуха на девять градусов превысила существующую норму.