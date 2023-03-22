Эксклюзив 22 марта 2023, 14:19 Поставки Украине снарядов с обедненным ураном назвали шагом к эскалации конфликта Военный эксперт Кошкин: применение снарядов с обедненным ураном приведет к росту окнологии Unsplash

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Замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что ее страна готова поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном. Военный эксперт и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью «360» отметил, что, несмотря на заявления Запада о безопасности таких снарядов, нельзя забывать о вреде ядерных элементов в составе любого оружия.

«Великобритания не проводит обогащение урана», — отметил он.

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По его словам, в упомянутых Голди боеприпасах будет элемент, который и эффективен, и опасен одновременно.

«Обедненный уран весьма неплохо пробивает броню. В то же время нельзя забывать о его вреде для здоровья, поскольку это все же ядерный элемент», — подчеркнул собеседник «360».

Также Кошкин напомнил о последствиях применения таких снарядов на территории Югославии со стороны ВС США. По его словам, тогда на 400 человек приходилось 60 смертей от онкологических заболеваний. Кошкин сказал, что такими заявлениями Запад подвергает Украину и местное население громадной опасности.

«В то же время представители США и Великобритании вовсю утверждают, что боеприпасы с обедненным ураном неопасны», — отметил он.

По его мнению, все это ведет к эскалации украинского конфликта. Также собеседник «360» подчеркнул, что применение боеприпасов с ядерными элементами противоречит гуманному обращению с вооружением.