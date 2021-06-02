Работу губернаторов и регоператоров оценят по «Зеленому рейтингу»

Российский экологический оператор (РЭО) представил «Зеленый рейтинг», который будет оценивать, как выполнили работу в сфере обращения с отходами региональные операторы и местные власти. Выходить такой рейтинг будет несколько раз в год.

«Мы в РЭО довольно давно осознали, что внутри нашей компании аккумулируются уникальные данные о состоянии отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Эти данные касаются как реального положения регионов, так и состояния инфраструктуры, внедрения раздельного сбора, удовлетворенности населения услугой по обращению с ТКО. Эту информацию мы бережно собираем, проверяем, анализируем, сопоставляем», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

На пресс-конференции, посвященной «Зеленому рейтингу», на Петербургском международном экономическом форуме он рассказал, как появилась идея создать такое рейтинг. По его словам, в компании решили создать методологию, чтобы собранные данные автоматически сводились в единый индекс. Это позволит оценить реальные действия региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и результаты работы властей.

Работать над рейтингом РЭО будет совместно с Роскачеством, ТПП, РСПП, Деловой Россией и Опорой России. Оценку регоператоров и субъектов будут проводить каждый квартал, полгода и год. По итогам будут определены лидеры, у которых будет шанс выиграть экологическую премию, также организованную РЭО.

Как будут оценивать?

Субъекты России оценят по просветительской работе с населением, экоакциям регионального масштаба, охвату населения по обращению с ТКО и раздельному сбору, бесперебойности оказания услуги, связанной с отходами. В список критериев оценки вошел вклад в создание экономики замкнутого цикла, здесь будут смотреть динамику показателей обработки и утилизации ТКО. Еще власти будут оценивать по уровню социальной напряженности вокруг обращения с отходами — проанализируют сообщения в СМИ, «РЭО Радаре» и соцопросы.

Региональных операторов тоже будут оценивать по охвату населения услугой и просветительской работой, но также по объему инвестиций в инфраструктурные объекты и развитие раздельного накопления отходов. Другими критериями станут работа с волонтерами, проведение акций, мероприятия по повышению собираемости платежей.

Регоператоров также оценят по тому, как они используют и внедряют новые технологии, и по удовлетворенности людей качеством услуги по обращению с ТКО. Здесь также будут смотреть долю отработанных обращений в «РЭО Радар», сообщения в СМИ и соцопросы.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме РЭО объявил о создании сети фандоматов по всей стране. Эти устройства будут принимать пластиковые, стеклянные бутылки и алюминиевые баллы и давать за это бонусы, баллы и скидки. Объявлены регионы, в которых появятся первые фандоматы.