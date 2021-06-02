РЭО анонсировал экологическую премию для брендов и проектов

Российский экологический оператор (РЭО) запускает новый конкурс, который отберет лучшие проекты в сфере обращения с отходами и их переработки. По итогам «Зеленого конкурса» будут объявлены победители в разных номинациях, участвовать могут бренды, общественники, деятели культуры и образовательных учреждений.

«На конкурс будут отбираться проекты в гуманитарной сфере — таким образом номинантами станут проекты брендов, деятелей культуры, общественных организаций, образовательных учреждений и частные инициативы. Важно выделить те проекты и институты, которые максимально широко и эффективно повлияют на формирование новой модели поведения», — отметили в компании.

В конкурсе будут участвовать обычные люди, которые сначала выберут его название (пока она рабочее), а затем через народное голосование на сайте проекта определят победителей. Дальше участников оценят эксперты, включая общественников, волонтеров и медийных людей.

О создании конкурса 2 июня объявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев во время презентации на Петербургском международном экономическом форуме «Зеленого рейтинга». Через этот проект будут оценивать работу региональных операторов и субъектов России в сфере обращения с отходами.

Итогом обоих отборов станет Зеленая премия, на которой объявят лауреатов конкурса и лидеров рейтинга. Церемония награждения пройдет в ноябре. Победители получат статуэтку и станут лицами просветительской компании.