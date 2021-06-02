Сеть фандоматов для приема бутылок и банок появится в России

Фандоматы, куда можно сдать за вознаграждение использованную тару из пластика, алюминия и стекла, появятся по всей России. Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев во время презентации проекта на Петербургском международном экономическом форуме.

«Проект развивается по поручению президента Владимира Путина, которое он дал в декабре 2020 года. Согласно этому поручению в городах с населением более 100 тысяч человек рекомендуется развивать сеть фандоматов и пунктов приема отдельных фракций. Поэтому мы и разработали в РЭО систему сбора тары через сеть фандоматов по всей России. Мы хотим сформировать новый рынок в рамках экономики замкнутого цикла. Повысить охват населения раздельным сбором отходов, увеличить процент извлекаемых полезных вторичных ресурсов из отходов. И таким образом снизить объем захоронения отходов», — сообщил Буцаев.

На стадии пилотного проекта фандоматы установят в Нижегородской, Челябинской и Белгородской областях, затем в 2022 году к ним присоединятся еще семь регионов. Всего на начальном этапе установят 10 тысяч фандоматов.

Устанавливать фандоматы планируется в общественных местах, жилых комплексах, на транспортных узлах и в торговых центрах. Сдать можно будет пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки.

За это россияне будут получать бонусы, баллы или скидки. Вдобавок к этим пунктам рассматривается снижение платы за вывоз мусора. Вознаграждение за сдачу тары в виде денег пока прорабатывается, здесь необходима отмена НДФЛ.

Как уточнили в РЭО, благодаря сети фандоматов в год удастся собирать около 79 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), разделенных на фракции. Но это станет возможно, только если собираемость фандоматов будет не ниже 50%. В день один фандомат способен принимать до 600 единиц тары.

По поводу участия торговых сетей в проекте в РЭО сообщили, что сейчас ведутся переговоры с крупнейшими ретейлерами («Перекресток», «Магнит», «Пятерочка», «Глобус» и другие).

Ранее Буцаев уже упоминал о фандоматах, когда говорил о раздельном сборе отходов. По его словам, для этого нужны не только контейнеры, но и такие автоматизированные пункты приема вторсырья, как фандоматы. В итоге на рынок смогут выйти компании-собираторы, которые отбирают отдельные виды фракций. А это уже способствует более эффективной утилизации ТКО.