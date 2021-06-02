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    02 июня 2021, 13:00

    Сеть фандоматов для приема бутылок и банок появится в России

    Редакция сайта 360°

    Фандоматы, куда можно сдать за вознаграждение использованную тару из пластика, алюминия и стекла, появятся по всей России. Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев во время презентации проекта на Петербургском международном экономическом форуме.

    Сеть фандоматов для приема бутылок и банок появится в России

    «Проект развивается по поручению президента Владимира Путина, которое он дал в декабре 2020 года. Согласно этому поручению в городах с населением более 100 тысяч человек рекомендуется развивать сеть фандоматов и пунктов приема отдельных фракций. Поэтому мы и разработали в РЭО систему сбора тары через сеть фандоматов по всей России. Мы хотим сформировать новый рынок в рамках экономики замкнутого цикла. Повысить охват населения раздельным сбором отходов, увеличить процент извлекаемых полезных вторичных ресурсов из отходов. И таким образом снизить объем захоронения отходов», — сообщил Буцаев.

    На стадии пилотного проекта фандоматы установят в Нижегородской, Челябинской и Белгородской областях, затем в 2022 году к ним присоединятся еще семь регионов. Всего на начальном этапе установят 10 тысяч фандоматов.

    Устанавливать фандоматы планируется в общественных местах, жилых комплексах, на транспортных узлах и в торговых центрах. Сдать можно будет пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки.

    За это россияне будут получать бонусы, баллы или скидки. Вдобавок к этим пунктам рассматривается снижение платы за вывоз мусора. Вознаграждение за сдачу тары в виде денег пока прорабатывается, здесь необходима отмена НДФЛ.

    Как уточнили в РЭО, благодаря сети фандоматов в год удастся собирать около 79 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), разделенных на фракции. Но это станет возможно, только если собираемость фандоматов будет не ниже 50%. В день один фандомат способен принимать до 600 единиц тары.

    По поводу участия торговых сетей в проекте в РЭО сообщили, что сейчас ведутся переговоры с крупнейшими ретейлерами («Перекресток», «Магнит», «Пятерочка», «Глобус» и другие).

    Ранее Буцаев уже упоминал о фандоматах, когда говорил о раздельном сборе отходов. По его словам, для этого нужны не только контейнеры, но и такие автоматизированные пункты приема вторсырья, как фандоматы. В итоге на рынок смогут выйти компании-собираторы, которые отбирают отдельные виды фракций. А это уже способствует более эффективной утилизации ТКО.