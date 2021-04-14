Прошедшая ночь стала самой теплой с начала года в московском регионе

Минувшая ночь оказалась самой теплой в Москве и Подмосковье с начала года. Минимальная температура воздуха в российской столице составила +11,6 градуса. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«По области было от +7 до +12 градусов тепла. По сути, такие показания температуры — летние», — заявила Волосюк РИА «Новости».

Вторник, 13 апреля, также поставил температурный рекорд. Днем столбики термометров поднялись до +21,2 градуса. Как заявил РИА «ФАН» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, так тепло в регионе не было почти за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Не исключено, что 14 апреля зафиксируют новый температурный рекорд. Синоптики обещают в четверг переменную облачность, без осадков и +21…+23 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз на предстоящее лето. По его словам, в европейской части России, в Московской области и сопредельных областях лето будет нехолодным. Особенно тепло будет в Черноземье и на юге европейской территории страны.