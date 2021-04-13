Рекордное тепло установилось в Москве

Рекорд тепла для 13 апреля установлен в Москве. Воздух продолжит прогреваться, сообщила «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Температура превысила прежний рекорд для 13 апреля. Сегодня самый теплый день. Пока она превысила прежний рекорд на один градус, но продолжает повышаться. Максимальная температура будет +22 градуса», — сказала собеседница «360».



Окончательные данные станут известны только к вечеру, когда синоптики снимут показания с главного термометра. Но уже сейчас можно говорить, что температура воздуха выше нормы на 10 градусов.

Татьяна Позднякова отметила, что такая теплая погода задержится в Москве на ближайшие два дня. Начиная с четверга температура начнет снижаться за счет смены одного антициклона другим.

«Погода у нас будет более облачная с небольшими дождями», — рассказала главный специалист Метеобюро Москвы.

В пятницу, 16 апреля, минимальная температура в Москве составит +1…+6 градусов, максимальная температура достигнет +12…+17. К выходным воздух охладится еще на пару градусов. Это приведет к климатической норме, которая свойственна для первой половины апреля.