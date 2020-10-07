Прокуратура направила материалы по загрязненной воде на Камчатке в СК

Камчатская прокуратура направила материалы проверки по загрязнению воды в Следственный комитет. Там должны возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в надзорном органе.

«Прокуратурой Камчатского края в рамках проводимой проверки материалы в порядке статьи 37 УПК РФ направлены в органы Следственного комитета для возбуждения уголовного дела по факту загрязнения водных объектов», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что ситуация находится под особым контролем Генпрокуратуры РФ. Надзорные мероприятия продолжаются.

В загрязненной воде у берегов Камчатки тем временем обнаружили превышение показателей по нефтепродуктам и фенолу.

Сотрудники прокуратуры обследовали Козельский и Радыгинский полигоны, где могла произойти утечка захороненных отходов. Информацию об итогах проверки опубликуют позднее.

По словам местных серферов, более чем 60 человек пожаловались на ожоги глаз и другие симптомы после контакта с водой. Люди списали все на цветение планктона или водорослей. Последний случай ухудшения самочувствия зафиксирован 2 октября.