Серферы на Камчатке рассказали о состоянии пострадавших от загрязнения воды

Работники одной из серф-школ на Камчатке рассказали, что от загрязнения воды в океане пострадали как минимум 60 человек. Все они испытывали одинаковые проблемы со здоровьем.

«Мы не знали, что это такое — проблемы с глазами происходили систематически на протяжении трех недель: сухость, пленка, пелена перед глазами. В течение дня люди ходят с этими ощущениями, а утром, после сна, все проходит», — пояснила серфингистка Елена в беседе с РИА «Новости».

Она уточнили, что сначала списали плохое самочувствие на последствия цветения планктона или водорослей в океане. Последний случай резкого ухудшения самочувствия прямо в воде был зафиксирован 2 октября. По словам спортсменки, у одного из ребят сразу начались проблемы со зрением.

Еще один ученик школы серфинга Алексей рассказал, что ему диагностировали ожог роговицы. Он отметил, что проблемы со здоровьем начались еще у спортсменов из первой смены лагеря для серфингистов. Каждая из них длится по две недели. Алексей и Елена работают уже три смены. Большинство спортсменов приезжают учиться серфингу из Москвы.

Ранее «Газета.ru» писала, что на Камчатку отправили криминалистов СК из столицы. Они проведут исследования проб воды и грунта.