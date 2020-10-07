Превышение показателей по нефтепродуктам зафиксировали в загрязненной воде у берегов Камчатки

Океаническая вода на побережье Камчатки содержит в четыре раза больше нефтепродуктов, чем предельно допустимо. Чуть лучше ситуация по фенолу: он превышает допустимые значения всего в 2,5 раза.

«Первоначальные исследования проб воды, проведенные Камчатским УГМС, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу в 2,5 раза», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Также специалисты исследовали песок и воду на Халактырском пляже, в бухтах Большая, Средняя и Малая Лагерные. Следы горюче-смазочных материалов нашли только на Халактырском побережье.

Представители прокуратуры добавили, что не прекращают брать пробы с загрязненных территорий, чтобы отслеживать динамику состояния окружающей среды. Они также исследуют почву и воздух. Всего эксперты взяли более тысячи различных образцов для проверки.

Прокуратура обследовала Козельский и Радыгинский полигоны, откуда могла быть утечка захороненных отходов. Позднее будет опубликована информация об итогах проверки. Межведомственная комиссия осмотрела всю территорию акватории водных объектов на вертолете.

Ранее о состоянии пострадавших при загрязнении воды на Камчатке рассказали местные серферы. По их словам, ожоги глаз и другие симптомы наблюдались у более чем 60 человек, но они списывали все на цветение планктона или водорослей.