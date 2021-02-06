Прокуратура Красноярска проверит данные о масляной пленке на Енисее

Красноярская прокуратура проверит данные о масляных пятнах на реке Енисей. Сообщения об этом появились в социальных сетях. На одном из видео была заметна масляная пленка.

Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку после появления информации в социальных сетях о масляных пятнах на реке Енисей, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края.

Ранее в Telegram-канале «Борус» был опубликован видеоролик, в котором видна река Енисей. На ее поверхности можно заметить пленку. Автор поста уверяет, что пленки появляются уже не первый раз в этом месте.

«Красноярская природоохранная прокуратура по информации, опубликованной в социальных сетях о появлении масляных пятен на реке Енисей, организовала проверку», — сообщило ведомством.

Там также отметили, что на место в районе Северного проезда в Красноярске выехал красноярский природоохранный прокурор.

Енисей — река в Сибири, одна из самых длинных и полноводных рек мира и России.