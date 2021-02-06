Прокуратура Красноярска проверит данные о масляной пленке на Енисее
Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку после появления информации в социальных сетях о масляных пятнах на реке Енисей, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края.
Ранее в Telegram-канале «Борус» был опубликован видеоролик, в котором видна река Енисей. На ее поверхности можно заметить пленку. Автор поста уверяет, что пленки появляются уже не первый раз в этом месте.
«Красноярская природоохранная прокуратура по информации, опубликованной в социальных сетях о появлении масляных пятен на реке Енисей, организовала проверку», — сообщило ведомством.
Там также отметили, что на место в районе Северного проезда в Красноярске выехал красноярский природоохранный прокурор.
Енисей — река в Сибири, одна из самых длинных и полноводных рек мира и России.