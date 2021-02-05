Власти Красноярского края анонсировали новые претензии к «Норникелю»

«Лед тронулся! Сегодня Арбитражный суд края взыскал с „Норникеля“ 146 миллиардов рублей за аварию на Таймыре. <…> После этого решения нами будут заявлены дополнительные претензии. Речь о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении края. На восстановление экосистемы потребуются годы», — поделился планами Усс.

Он отметил, что представители «Норникеля» специально затягивали процесс вместо того, чтобы извиниться и возместить ущерб.

«Все это не красит имидж компании. А ведь когда-то она была символом государственного подхода к экономике и заботы о благе людей», — добавил губернатор.

5 февраля суд взыскал с «Норникеля» 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ. 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка около 20 тысяч тонн нефтепродуктов из резервуара. Топливо попало в грунт и воду. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня.