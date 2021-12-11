Прибрежные виды животных научились переплывать океан на пластиковом мусоре

Ученые открыли новый способ путешествия живых организмов в океане. Прибрежные виды растений и животных колонизируют открытый океан на пластиковом мусоре.

Морские животные и растения сформировали новые сообщества на Большом тихоокеанском мусорном поле и на других участках морских отходов, сообщили в Смитсоновском центре экологических исследований. Об этом вышла статья в журнале Nature Communications.

Ученые-океанологи без восторга восприняли эту новость. Они озабочены последствиями перемещения прибрежных видов. Количество проблем от пластика для живых организмов возрастает. По словам ведущего автора исследования Линси Харам, ситуация может значительно расширить флору и фауну прибрежных видов за пределы того, что ранее считалось возможным.

Ученые отметили, что до этого момента прибрежные организмы, обитающие на пластике в открытом океане, встречались редко. Теперь же на куске пластика, плавающего в океане, обитают анемоны, хищные гидроиды и креветкообразные амфиподы. Теперь ученые пытаются выяснить, как прибрежные организмы находят себе пищу в океане. Одна теория утверждает, что участки пластикового мусора работают как рифы, привлекая больше источников пищи.

Для окружающей среды прибрежные организмы несут угрозу взаимодействием с теми, кто уже обитает в этих сообществах.

«Они соревнуются за пространство. Они соревнуются за ресурсы. И эти взаимодействия очень плохо поняты», — отметил руководитель лаборатории Грег Руис.